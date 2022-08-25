"Король вернулся": Уайлдер оценил возможность проведения боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о желании провести поединок с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам американца, он вернулся по желанию фанатов после поражения в трилогии с Тайсоно Фьюри. Деонтей заявил, что хочет провести бой с Усиком.

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"Вы хотите увидеть мой бой с Усиком? Да, я тоже хочу. Я подерусь со всеми. Будущее будет ярким. Король вернулся. Без меня здесь нет никакого волнения. Я вернулся по многочисленным просьбам. Я сидел и отдыхал дома, наслаждался временем с моей семьей", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, Деонтей Уайлдер свой следующий бой проведет против финского боксера Роберта Хелениуса 15 октября.

Ранее Тайсон Фьюри озвучил сумму, за которую готов провести бой с Усиком.