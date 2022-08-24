"Проблемы с выносливостью": Уайлдер предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер поделился мнением о потенциальном бое между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC в его дивизионе Тайсоном Фьюри.

По мнению американца, победу одержит его бывший оппонент - "Цыганский король".

"Я думаю, что Фьюри окажется слишком большим для Усика. Тайсон постоянно использует свои габариты. Мне кажется, что Усик будет слишком маленьким. Это мое мнение. И у него тоже есть проблемы с выносливостью. Мы увидели это в бою с Джошуа. Если бы Энтони оказался достаточно выносливым, то результат мог бы быть другим", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком.