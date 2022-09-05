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Уайлдер отреагировал на вызов Энди Руиса

Американец намерен выходить в ринг против сильнейших соперников.
Сегодня, 13:32
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о победе Энди Руиса над Луисом Ортисом.

По мнению спортсмена, он расстроился, что кубинец проиграл, ведь является его другом.

"Это был отличный. Фанаты пришли, чтобы увидеть именно это. Этот поединок заслуживает максимального уважения. Я всегда любил Ортиса из-за того, что мы делили ринг и что мы делаем для наших дочек. Он вышел на бой с планом и, кажется, реализовал его. Я очень его люблю. В дальнейшем мы желаем ему всего самого лучшего".

Уайлдер отреагировал на вызов мексиканского боксера.

"Деонтей Уайлдер вернулся. Мы всегда нацелены на отличные, захватывающие бои. Сначала мне нужно уладить свои дела, но после этого мы можем устроить этот поединок", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Руис - Ортис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энди Руис Деонтей Уайлдер
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