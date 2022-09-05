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Руис - Ортис: лучшие моменты боя

Вашему вниманию хайлайты поединка в супертяжелом весе.
Сегодня, 11:56
Энди Руис и Луис Ортис / Getty Images
Энди Руис и Луис Ортис / Getty Images
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В ночь с 4-го на 5 сентября на Crypto.com Arena в американском Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялся вечер бокса от компании PBC, который возглавил бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса против Луиса Ортиса.

Боксеры прошли всю дистанцию, а победителем боя стал Руис, которому присудили победу единогласным решением судей (114-111, 113-112, 114-111).

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За весь поединок кубинец трижды побывал в нокдауне, однако сумел дать отпор сопернику, нанося мощные удары.

Вашему вниманию лучшие моменты боя Руис - Ортис:

Ранее сообщалось, что Руис бросил вызов Уайлдеру после победы над Ортисом.

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Руис - Ортис: лучшие моменты боя
Руис - Ортис: лучшие моменты боя

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