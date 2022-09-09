Бывший чемпион назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон поделился мыслями по поводу потенциального боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По мнению британца, в возможном поединке его соотечественников фаворитом будет Цыганский король.

"Я думаю, что Тайсон победит. Мне кажется, большинство назвало бы его. Это не говорит о том, что у Джошуа нет шансов, потому что, пусть простит меня Тайсон, он несколько раз оказывался на спине в бою с Уайлдером и другими бойцами. Поэтому мы не знаем, что произойдет, когда его ударит Джошуа.

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Эй Джей дважды проиграл Усику. Я думаю, он бы мог выйти на бой с Фьюри, не чувствуя давления. Его наследие зацементировано: он двукратный чемпион мира, золотой призер Олимпиады. Он возвращается после двух поражений, поэтому все, естественно, считают фаворитом Фьюри. Так что он может подойти к бою расслабленным и уверенным, ему нечего терять. Он может удивить нас.

У Усика есть подвижность, навыки, работа ног и чувство дистанции. Я думаю, все понимают, что Фьюри тоже этим обладает. Но еще у Тайсона есть габариты, рост, размах рук. Он больше Усика, поэтому в конечном итоге я выберу его, а не Джошуа", - цитирует Хаттона Manchester Evening News.

Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему Энтони Джошуа стоит согласиться на бой с ним.