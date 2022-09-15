Головкин не собирается завершать боксерскую карьеру после боя с Канело

Боксер Геннадий Головкин рассказал, завершит ли карьеру после третьего боя с Саулем Альваресом.

"Для меня в бою с Канело нет ничего личного. Вы все знаете, что я скоро уйду на пенсию. Мы действительно очень долго ждали этого боя, и теперь он состоится. Но для меня это просто очередной поединок.

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Не буду говорить, что после боя с Канело уйду на пенсию. У меня еще есть планы. Есть моя родина Казахстан, где я должен провести поединок.

С одной стороны, я могу сказать, что почти ушел на пенсию, когда началась пандемия, с другой — у меня еще есть планы в мире бокса", – сказал Канело в интервью Boxing Scene.

Напомним, третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).