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МакГрегор ответил Мейвезеру на слова о потенциальном реванше

Ирландец узнал о том, что сказал Флойд, и решил ответить - коротко и лаконично.
Сегодня, 00:58
Конор МакГрегор / Getty Images
Конор МакГрегор / Getty Images
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В среду, 21 сентября, Флойд Мейвезер поделился своими планами на ближайшее время, а также раскрыл имя потенциального оппонента.

Так, 45-летний боксер признался, что готов провести второй бой против Конора МакГрегора в 2023 году, но только при выполнении определенного условия.

Ирландский боец смешанных единоборств ознакомился со всем, что сказал Мейвезер, после чего у себя в Instagram опубликовал пост, в котором недвусмысленно оставил фотографию с их первого поединка, подписав хэштегом #незаинтересован.

Напомним, что впервые Мейвезер и МакГрегор встретились на одном ринге в августе 2017 года. Тогда бой проходил по правилам бокса, а победу праздновал американец техническим нокаутом в десятом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс конор макгрегор Флойд Мейвезер
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