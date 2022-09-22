МакГрегор ответил Мейвезеру на слова о потенциальном реванше

Ирландец узнал о том, что сказал Флойд, и решил ответить - коротко и лаконично.

В среду, 21 сентября, Флойд Мейвезер поделился своими планами на ближайшее время, а также раскрыл имя потенциального оппонента.

Так, 45-летний боксер признался, что готов провести второй бой против Конора МакГрегора в 2023 году, но только при выполнении определенного условия.

Ирландский боец смешанных единоборств ознакомился со всем, что сказал Мейвезер, после чего у себя в Instagram опубликовал пост, в котором недвусмысленно оставил фотографию с их первого поединка, подписав хэштегом #незаинтересован.

Напомним, что впервые Мейвезер и МакГрегор встретились на одном ринге в августе 2017 года. Тогда бой проходил по правилам бокса, а победу праздновал американец техническим нокаутом в десятом раунде.