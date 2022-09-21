Мейвезер дал согласие на еще один бой с МакГрегором, но только при выполнении одного условия

Флойд не хочет, чтобы этот поединок подвергал его какой-либо опасности: будь то связано со здоровьем или репутацией.

Флойд Мейвезер подтвердил, что второй бой с Конором МакГрегором, запланированный на 2023 год, находится на стадии разработки.

Прошло почти пять лет с тех пор, как Мейвезер и МакГрегор вышли на ринг в мегакроссоверном поединке в августе 2017 года. Тогда Флойд преподал суперзвезде UFC урок бокса, обеспечив победу техническим нокаутом в десятом раунде.

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Мэйвезер сообщил, что ведет переговоры с МакГрегором об условиях реванша 2023 года.

"Мы не знаем, будет ли это выставочный бой или настоящая драка. Но были разговоры и о том, и о другом. Я бы предпочел, чтобы бой был выставочный", - цитирует Флойда Daily Mail. "Я не участвую в драках, где я могу серьезно получить по лицу".

"Так что такие парни, как Конор МакГрегор, и те, кто не очень сильно бьют, ютуберы или ребята из UFC - я действительно не возражаю против боя с такими людьми, но не собираюсь ставить себя в положение, когда я могу навредить себе или травмироваться".

Поединок с МакГрегором стал для Мейвезера последним последним профессиональным боем, в результате чего его рекорд достиг 50 побед и ни одного поражения или ничьей. Сообщается, что тогда Флойд заработал около 280 миллионов долларов, в то время как ирландец получил 130 миллионов.