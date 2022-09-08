iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Диаз заявил, готов провести третий бой с Макгрегором

Американец в будущем будет ждать возможности подраться с ирландцем.
Сегодня, 14:06
Макгрегор и Диаз / Getty Images
Макгрегор и Диаз / Getty Images
0 0 0

Полусредневес UFC Нейт Диаз высказался о возможном третьем поединке с Конором Макгрегором.

"Сейчас не время. Мы разберемся с этим позже. Когда-нибудь это обязательно случится... Да, когда-нибудь.

Читайте также: Известный актер и продюсер хочет, чтобы Макгрегор снялся в одном из его фильмов

Вернемся к этому, что бы это ни было. Когда придет время, все случится. Но мы никуда не уйдем", – сказал Диаз в интервью Inside Fighting.

Напомним, в первом бою Диаз досрочно победил Макгрегора, а во втором ирландец решением судей одержал победу, тем самым взяв реванш.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Нейт Диаз
0 0 0

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Чимаев: Диаз покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин Чимаев: Диаз покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин
Блогер Джейк Пол проведет 30 октября боксерский бой против легенды UFC Блогер Джейк Пол проведет 30 октября боксерский бой против легенды UFC
Евробаскет-2022: Украина уступила Хорватии, определились первые пары 1/8 финала Евробаскет-2022: Украина уступила Хорватии, определились первые пары 1/8 финала
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов
Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Сборные17:25
Евробаскет-2022: Украина уступила Хорватии, определились первые пары 1/8 финала
Футбол17:23
Экс-игрок Барселоны и ПСЖ возглавит середняк Серии А
Сборные16:59
Сборная Украины по баскетболу уступила в последнем туре Евробаскета-2022 Хорватии
Европа16:30
Нагельсманн: С нетерпением жду встречи с Левандовски
ММА16:08
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс15:57
Бокс: расписание боев
Европа15:46
Гризманн прокомментировал свои выходы на поле после 60-й минуты
Другие15:26
Вместо дня рождения – помощь армии: 23 дрона для ВСУ от FAVBET на годовщину компании
Европа15:21
Милан продлил контракт со своим полузащитником
Сборные15:00
Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK