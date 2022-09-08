Диаз заявил, готов провести третий бой с Макгрегором

Американец в будущем будет ждать возможности подраться с ирландцем.

Полусредневес UFC Нейт Диаз высказался о возможном третьем поединке с Конором Макгрегором.

"Сейчас не время. Мы разберемся с этим позже. Когда-нибудь это обязательно случится... Да, когда-нибудь.

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Вернемся к этому, что бы это ни было. Когда придет время, все случится. Но мы никуда не уйдем", – сказал Диаз в интервью Inside Fighting.

Напомним, в первом бою Диаз досрочно победил Макгрегора, а во втором ирландец решением судей одержал победу, тем самым взяв реванш.