Известный актер и продюсер хочет, чтобы Макгрегор снялся в одном из его фильмов

Уолберг намерен заполучить ирландца для своей киноленты.

Голливудский актер и продюсер Марк Уолберг заявил, что хочет снять в новом фильме экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Напомним, на счету американца более 40 спродюсированных фильмов. Актер готовится к тому, чтобы стать режиссером.

"Я должен заполучить Конора. Я должен снять его в кино. Я бы точно дал ему роль в хорошем фильме", – сказал Уолберг в интервью TMZ.

Ранее сообщалось, что Гэтжи отказался от боя с Физиевым ради возможного поединка с Макгрегором.