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Гэтжи отказался от боя с Физиевым ради возможного поединка с Макгрегором

Американец хочет подраться с хайповым ирландцем.
Сегодня, 14:23
Джастин Гэтжи / Getty Images
Джастин Гэтжи / Getty Images
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Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи ответил отказом на предложение промоушена провести бой с Рафаэлем Физиевым 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание FightTime.

Гэтжи намерен стать соперником Конора Макгрегора, который планирует вернуться в октагон в начале следующего года.

Напомним, в мае американец проиграл в чемпионском поединке Чарльзу Оливейре удушением в первом раунде.

Ранее Оливейра сказал, с кем проведет следующий бой после победы над Махачевым.

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