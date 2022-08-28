Гэтжи отказался от боя с Физиевым ради возможного поединка с Макгрегором

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи ответил отказом на предложение промоушена провести бой с Рафаэлем Физиевым 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание FightTime.

Гэтжи намерен стать соперником Конора Макгрегора, который планирует вернуться в октагон в начале следующего года.

Напомним, в мае американец проиграл в чемпионском поединке Чарльзу Оливейре удушением в первом раунде.

Ранее Оливейра сказал, с кем проведет следующий бой после победы над Махачевым.