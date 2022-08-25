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Оливейра сказал, с кем проведет следующий бой после победы над Махачевым

Бразилец намерен подраться с бывшим чемпионом.
Сегодня, 18:49
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images
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Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что согласился драться с Исламом Махачевым лишь ради возможности в будущем получить бой с Конором Макгрегором.

"Это было бы идеально. Мы просили организовать бой с Макгрегором в Бразилии, и надеюсь, это сработает. Я действительно верю в то, что он состоится в следующем году.

Это единственная причина, по которой я согласился на бой с Махачевым. Чем больше у меня побед, тем больше шансов получить бой с Конором", – сказал бразилец в интервью ESPN.

Ранее Оливейра заявил, что не хотел организации боя с Махачевым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Чарльз Оливейра
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