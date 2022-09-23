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Мейвезер назвал сумму, за которую готов подраться с Макгрегором

Американец за 100 млн евро выйдет снова в ринг против ирландца.
Сегодня, 19:49
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images
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Легенда бокса Флойд Мейвезер рассказал прессе, сколько хочет получить за реванш с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

"Надеюсь, в 2023-м мы с Конором сможем провести настоящий бой. Конечно, уже были разговоры о гонораре, который я получу.

Не исключено, что это будет девятизначная сумма. Но вы знаете, что Флойд готов начать хотя бы со 100 млн долларов. Моя философия — никогда не переставай зарабатывать.

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Если я не получаю никаких телесных повреждений, не принимаю оскорблений, тогда я могу выходить на такие бои, веселиться и развлекать людей", – сказал Мейвезер в интервью Boxing Scene.

Напомним, в 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс конор макгрегор Флойд Мейвезер
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