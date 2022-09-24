Во время обстрела колонии в Еленовке погиб украинский боксер

Украинец стал еще одной жертвой российского военного вторжения.

Станислав Артеменко, украинский боксер и защитник Украины, погиб во время обстрела колонии, которая находится в Еленовке. О данной трагедии сообщил его тренер Валентин Головко.

Станислав был одним из защитников мариупольской Азовстали. 29 июля, после того, как он попал в плен, Артеменко стал жертвой обстрела колонии российской армией.

"Герои не умирают!!! Погиб мой ученик, боксер-профессионал Станислав Артеменко. Он прошел семь кругов ада, войну, бои на Азовстали, плен и вероломное коварное убийство в Еленовке 29.07.2022. У Стаса остались больная онкологией мать и бабушка", - написал у себя в Instagram Головко.

Напомним, что недавно стало известно о гибели тренера детской академии Львова, который также встал на защиту Украины от российских оккупантов.