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Во время обстрела колонии в Еленовке погиб украинский боксер

Украинец стал еще одной жертвой российского военного вторжения.
Сегодня, 13:36
Станислав Артеменко / https://www.instagram.com/golovko_boxing_team/
Станислав Артеменко / https://www.instagram.com/golovko_boxing_team/
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Станислав Артеменко, украинский боксер и защитник Украины, погиб во время обстрела колонии, которая находится в Еленовке. О данной трагедии сообщил его тренер Валентин Головко.

Станислав был одним из защитников мариупольской Азовстали. 29 июля, после того, как он попал в плен, Артеменко стал жертвой обстрела колонии российской армией.

"Герои не умирают!!! Погиб мой ученик, боксер-профессионал Станислав Артеменко. Он прошел семь кругов ада, войну, бои на Азовстали, плен и вероломное коварное убийство в Еленовке 29.07.2022. У Стаса остались больная онкологией мать и бабушка", - написал у себя в Instagram Головко.

Напомним, что недавно стало известно о гибели тренера детской академии Львова, который также встал на защиту Украины от российских оккупантов.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Украина Станислав Артеменко Валентин Головко
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