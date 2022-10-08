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Паркер объяснил, почему Фьюри одолеет Джошуа

Новозеландский боксер оценил шансы соперников в возможном поединке.
Сегодня, 16:14
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images
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Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер поделился мыслями по поводу потенциального боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Боксер выразил полную уверенность в том, что "Цыганский король" способен остановить соперника, завершив бой досрочно.

"У меня нет сомнений, что Тайсон нокаутирует Джошуа. Я никогда не мог понять, как Фьюри боксирует, пока не начал тренироваться с ним. Я увидел, что он превзойдет любого бойца в любой весовой категории, с которым я когда-либо дрался или тренировался. Он просто продолжает работать, работать и работать. Никогда не останавливается.

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Эй Джей - хороший панчер, поэтому у него всегда есть шанс. Очевидно, я предвзят, потому что мы с Тайсоном близки, но даже если бы я был нейтрален, то все равно бы выбрал Фьюри. Я действительно думаю, что Тайсон остановит Энтони.

Если Джошуа пойдет вперед, то Фьюри остановит его раньше, до шестого раунда. Если Энтони будет больше защищаться, то его сложнее достать, но Фьюри в любом случае выполнит свою работу. Просто Тайсон победит любого. Когда вы думаете, что он устал, то на самом деле это не так. Когда вы думаете, что он уже закончил, то совсем скоро поймете, что нет. Он просто будет продолжать разбивать его", - приводит слова Паркера Boxing Scene.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн объяснил, почему сорвался бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Джозеф Паркер
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