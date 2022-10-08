Кандидат в мастера спорта по боксу погиб на войне с РФ

Боксер из Черновцов ушел из жизни, защищая Украину от оккупантов.

Украинский спорт понес очередную утрату из-за войны с Россией.

Как сообщает ФБУ, в бою против оккупантов погиб кандидат в мастера спорта Юрий Иванович.

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"Федерация бокса Украины с большой скорбью сообщает, что на войне с российскими захватчиками погиб еще один наш собрат, кандидат в мастера спорта по боксу из Черновцов, Юрий Иванович.

Светлая память, герою и искренние соболезнования родным", — говорится в заявлении федерации.