Джейк Пол: Мейвезер точно примет показательный поединок, но я хочу испортить его рекорд

Видеоблогер Джейк Пол вновь заявил о желании подраться с легендарным чемпионом Флойдом Мейвезером.

"Я думаю, он точно согласился бы на показательный бой. Но проблема в том, что я хочу провести настоящий профессиональный матч и испортить его идеальный рекорд, а на такое он вряд ли осмелится.

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Но это сделало бы наш поединок в три раза громче, в три раза хайповее. Я уверен, в будущем мы с ним встретимся", – сказал Пол в интервью MMA Fighting.