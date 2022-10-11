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Джейк Пол: Мейвезер точно примет показательный поединок, но я хочу испортить его рекорд

Хайповый блогер хочет бой с легендой бокса.
Сегодня, 18:22
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images
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Видеоблогер Джейк Пол вновь заявил о желании подраться с легендарным чемпионом Флойдом Мейвезером.

"Я думаю, он точно согласился бы на показательный бой. Но проблема в том, что я хочу провести настоящий профессиональный матч и испортить его идеальный рекорд, а на такое он вряд ли осмелится.

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Но это сделало бы наш поединок в три раза громче, в три раза хайповее. Я уверен, в будущем мы с ним встретимся", – сказал Пол в интервью MMA Fighting.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Флойд Мейвезер Джейк Пол
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