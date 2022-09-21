Джейк Пол: Мне очень нравится Джошуа, но Фьюри нельзя побить, он как Мухаммед Али

Как бы не был хорош Энтони, но, по словам блогера, подбородок "Цыганского короля" выдержит все удары.

Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен состоятся в декабре 2022 года. Пока промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен делится подробностями переговоров двух сторон, американский блогер Джейк Пол, который многих удивил своими победами в боксе, взволнован от предстоящего сражения.

"Это грандиозный бой", — цитирует Джейка talkSPORT. "Я думаю, что это бой, который должен состояться, чтобы бокс продолжал расти, развиваться и продолжать отбирать популярность у ММА, который в последнее время терпит неудачу, особенно UFC".

"Я думаю, что этот бой должен состояться, чтобы бокс стал номером один в единоборствах".

Несмотря на то, что он взволнован потенциальным столкновением между Фьюри и Джошуа, Пол считает, что "Цыганский король" определенно выйдет победителем, потому что прямо сейчас он просто непобедим.

"Я должен поставить на Тайсона Фьюри. Мне очень нравится Энтони Джошуа. Он крутой парень, он вдохновляет меня, но, к сожалению, Тайсона просто невозможно победить", — добавил он.

"Он слишком большой и у него слишком много навыков. Он очень много весит, двигается по всему рингу, как Мухаммед Али, у него потрясающе крепкий подбородок, который выдержал десятки ударов Деонтея Уайлдера — самого сильного панчера в истории тяжелого веса. Так что, я думаю, что его просто невозможно победить".

Уже совсем скоро сам Джейк Пол попытается улучшить свой рекорд до 6-0, выйд на ринг против бывшего чемпиона UFC Андерсона Силвы. Данный поединок состоится 29 октября.