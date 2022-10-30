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Джейк Пол в зрелищном поединке победил Андерсона Сильву

Американский боксер справился с представителем ММА.
Сегодня, 07:33
Джейк Пол - Андерсон Сильва / Getty Images
Джейк Пол - Андерсон Сильва / Getty Images
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В ночь с 29 на 30 октября на арене Desert Diamond Arena в Глендейле (США) состоялся вечера бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions. В главном поединке вечера встретились известный блогер американец Джейк Пол и легендарный боец ММА бразилец Андерсон Сильва.

Первые раунды были ознакомительные для спортсменов: Пол больше владел центром ринга, а Андерсон действовал вторым номером.

Уже с третьего раунда американец начал больше атаковать, наносил хорошие удары, однако бразилец уверенно держал удар. Главным козырем для Сильвы были апперкоты, которые заставляли американца отступать, ведь при любом сближении Пол пропускал такие удары.

В финальных раундах Пол сделал ставку на комбинационные серии. Сильва старался сблизиться з соперником, чтобы найти момент для удара. Однако в один такой момент его наказал Джейк, ведь тот нанес сильный удар правой, после чего бразилец оказался в нокдауне. Рефери отсчитал, а Сильва встал. Последние минуты Андерсон провел серию атак, но нанести серьезный урон не сумел.

Таким образом, победителем стал Джейк Пол, которому присудили победу единогласным решением судей со счетом: 77-74, 78-73, 78-73.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейк Пол андерсон сильва
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