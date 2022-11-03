Майрис Бриедис недоволен тем, что Латвия оказывает помощь Украине в войне с россией

Боксер не в восторге от политики своей страны.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис возмутился тем, насколько большой процент от общего оборонного бюджета Латвия уделяет в качестве поддержки Украины в войне против России.

"Откройте, наконец, глаза и подумайте, что это значит для нашей страны", - написал Бриедис в соцсетях.

Atveriet jau beidzot acis un padomājiet, ko tas nozīmē mūsu valstij🤦‍♂️ pic.twitter.com/3Ld057B7HH — Mairis Briedis (@BriedisMairis) November 2, 2022

По данным, которые привел боец из Латвии, его страна потратила на это около 41% своего оборонного бюджета. Следом идет Эстония (37%). В свою очередь, Великобритания и США потратили лишь 6,7% и 3,6% соответственно.

Ранее сообщалось, что Беринчик проведет свой бой в андеркарте поединка Фьюри.