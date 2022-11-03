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Майрис Бриедис недоволен тем, что Латвия оказывает помощь Украине в войне с россией

Боксер не в восторге от политики своей страны.
Сегодня, 11:23
Майрис Бриедис / Getty Images
Майрис Бриедис / Getty Images
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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис возмутился тем, насколько большой процент от общего оборонного бюджета Латвия уделяет в качестве поддержки Украины в войне против России.

"Откройте, наконец, глаза и подумайте, что это значит для нашей страны", - написал Бриедис в соцсетях.

По данным, которые привел боец из Латвии, его страна потратила на это около 41% своего оборонного бюджета. Следом идет Эстония  (37%). В свою очередь, Великобритания и США потратили лишь 6,7% и 3,6% соответственно.

Ранее сообщалось, что Беринчик проведет свой бой в андеркарте поединка Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина латвия Майрис Бриедис
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