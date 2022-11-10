Рой Джонс изъявил готовность стать тренером Джошуа

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший заявил, что может стать тренером бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам Джойса, британский боксер посетит его тренировочный лагерь, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

"Джошуа не хочет себя ограничивать. Он придет, чтобы поговорить со мной, так что я буду одним из тех, кто пообщается с ним. Посмотрим, что произойдет".

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"Мы недавно разговаривали, поэтому пообщаемся еще. Он придет в мой зал, и мы посмотрим, что можем сделать. Если все сложится как надо, то так тому и быть. Если нет, то он может найти тренера получше", - сказал Джонс в интервью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что определился потенциальный соперник Джошуа.