Мейвезер добыл досрочную победу в выставочном поединке

Легендарный боксер не без проблем справился с популярным видеоблогером.

В ночь с 13-го на 14-е ноября на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Mayweather Promotions. Главным событием вечера стал выставочный бой между легендарным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и видеоблогером Деджи Олатунджи, больше известного, как Deji.

На старте поединка бойцы знакомились друг с другом, особо не показывая боксерских атак и стратегий. Олатунджи сделал ставку на удары джебом, стараясь подловить опытного американца на ошибке, что удалось сделать во втором раунде.

Мейвезер, который в первые минуты заигрывал с публикой, очнулся после пропущенного удара. Флойд провел серию атак, из которых большинство попали в цель.

В шестом раунде Деджи попал по Флойду, который в последствие просто загнал видеоблогера в угол. Таким образом, рефери просто был вынужден остановить бой.