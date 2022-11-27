"Придется побить его": Джошуа сделал заявление о возможном поединке с Уайтом

Британские боксеры могут во второй раз встретиться в ринге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о потенциальном втором поединке против Диллиана Уайта после его победы над Джермейном Франклином.

По словам британского боксера, он не исключает возможности проведения повторного боя со своим соотечественником.

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"Уайт - хороший боец, но его можно победить. Если я подерусь с ним, то мне придется побить его. Понимаете, о чем я? Я должен ставить на себя, кто бы ни стоял передо мной. Я сделаю все, что могу, чтобы побить Диллиана.

Уайт еще подерется. Он одержал победу, которая приведет его к чему-то большему и лучшему", - отметил Джошуа в комментарии iD Boxing.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, когда может состояться второй бой между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.