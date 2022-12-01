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Леннокс Льюис оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Британец верит в успех украинского боксера.
Сегодня, 12:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о возможнмо поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По мнению легендарного боксера, украинский боксер имеет все шансы на победу, если данный бой состоится.

"Усик - отличный боец. Он умный, хорошо двигается. Усик был абсолютным чемпионом мира на одну весовую категорию ниже. Посмотрите, сколько у него поражений. Так что Александра нужно воспринимать всерьез, потому что этот парень не проигрывал. Он серьезный боксер, отличный боец".

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"Усик делал и показывал то, чего другие от него совсем не ждали. Я даю ему большие шансы в этом бою. Он не выйдет на ринг, чтобы прилечь или сдаться. Он выйдет и попытается стать абсолютным чемпионом мира", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Фьюри пообещал при встрече дать пощечину Усику.

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