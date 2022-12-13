"Давай повторим": Уайт призвал Джошуа встретиться в реванше

Британский боксер готов во второй раз подраться со своим соотечественником.

Представитель супертяжелого веса Диллиан Уайт выразил готовность провести второй бой против бывшего обладателя поясов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер опубликовал у себя в Instagram совместное фото с соотечественником, призвав его встретиться в реванше.

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"Давай повторим", - написал Уайт.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Энтони Джошуа оценил возможность проведения второго боя с Диллианом Уайтом.