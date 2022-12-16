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Джошуа сообщил, чем бы хотел заниматься после завершения карьеры

Британский боксер собирается кардинально изменить вид деятельности.
Сегодня, 00:25
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился планами на будущее после завершения профессиональной карьеры.

Британский боксер сообщил, что в дальнейшем он хотел бы попробовать свои силы в актерской деятельности.

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"Думаю, после бокса я смогу заняться актерской деятельностью, потому что многое снималось для коммерческих проектов. Понимаю, чего хотят на съемочных площадках, мне тоже сейчас достаточно комфортно перед камерой.

Я бы не ограничивал себя в плане ролей. Вероятно, это будет нечто романтичное. Не знаю, насколько добьюсь успеха в киноиндустрии, потому что не знаю, насколько хорош мой американский акцент", - приводит слова Джошуа The Sun со ссылкой на GQ.

Ранее Энтони Джошуа выразил уверенность, что его бой против Деонтея Уайлдера обязательно состоится.

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