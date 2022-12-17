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Стало известно, с кем проведет бой Усик, если поединок с Фьюри сорвется

Украинец проведет защиту своего пояса.
Сегодня, 07:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, один из членов команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), поделился мнением о возможном следующем сопернике своего подопечного.

По словам специалиста, команда надеется, что украинец проведет бой с Тайсоном Фьюри. Если же не удастся организовать поединок, что Усик выйдет в ринг с Даниэлем Дюбуа, которые является обязательным претендентом на пояс, которым владеет Александр.

"Думаю, требование WBA к Усику подраться с Даниэлем Дюбуа не станет помехой на пути организации боя за абсолютное чемпионство между Усиком и Тайсоном Фьюри, который мы все хотим увидеть".

Читай также: Усик или Джошуа: Фьюри рассказал, кого считает более сложным соперником

"Мы надеемся, что ничего не помешает этому поединку, но возможность сразиться с Дюбуа будет запасным планом на случай, если бой против Фьюри все-таки сорвется. Хоть это и не то, что фанаты бокса хотели бы увидеть в 2023 году", - приводит слова Лапина Vegas Insider.

Отметим, что в двух своих последних боях украинский боксер одолел Энтони Джошуа. После реванша Усик заявил о желании провести поединок с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

Ранее сообщалось, что тренер Усика оценил шансы подопечного в бою с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сергей Лапин

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