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"Проиграет восемь раз из десяти": Фроч сделал однозначный прогноз на бой Усик - Фьюри

Британец уверен, что его соотечественник удержит лидерство и станет абсолютным чемпионом.
Сегодня, 16:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Популярный британский ветеран бокса Карл Фроч поделился мнением о поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам звездного спортсмена, победителем противостояния станет британский боксер.

"Никто не достаточно хорош, чтобы победить Фьюри. Усик достаточно хорош, чтобы справиться с любым. В его лучший вечер в этот список входит и Фьюри, но нужно, чтобы Тайсон провел очень плохой бой. Усику необходимо быть феноменальным. Усик не молод, в бою с Джошуа он не выдал мощную концовку. Александр развернул ход событий, когда у него был плохой раунд. Он изменил это и сделал то, что нужно было сделать для победы. Но он больше не молодой парень".

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"Тайсон Фьюри будет наваливаться на него, держать его на дистанции, наносить удары. Он будет делать то, что делает всегда. Как по мне, Усик может победить любого. Но я считаю, что если Усик проведет с Фьюри десять боев, то проиграет восемь раз. Если этот бой состоится, а я на это надеюсь, то думаю, что Фьюри окажется победителем", - сказал Фроч в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Ранее сообщалось, что Фьюри вновь пригрозил Усику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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