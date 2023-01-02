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"Не просто техничный боксер, но и воин": Претендент на пояс Усика высоко оценил украинца

Хорватский супертяжеловес высказался о потенциальном сопернике.
Сегодня, 15:10
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Хорватский представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович поделился мнением о чемпионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александре Усике.

Обязательный претендент на пояс украинца по линии IBF отметил, что высоко оценивает своего потенциального соперника и надеется на встречу в ринге.

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"Усик - отличный боец, но в то же время он воин. Он не просто техничный, тактически грамотный боксер, но еще и воин. Усик выкладывается на 100 процентов, выбрасывает много ударов. Он действительно силен психологически.

Усик - воин, в этом нет никаких сомнений. Энтони Джошуа хорошо провел девятый раунд, и я думаю, что это единственный раунд, в котором он преуспел. Джошуа шел вперед, выбрасывал удары по корпусу. Даже если удары приходились в блок, Джошуа заставлял Усика терять равновесие. Так что Энтони следует во всех раундах драться так, как в девятом. Но имеем, что имеем. Надеюсь, я выйду на ринг с Усиком и покажу, как надо драться", - сказал Хргович в комментари TRU SCHOOL SPORTS.

Ранее промоутер заявил, что Филип Хргович не помешает проведению боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик филип хргович

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