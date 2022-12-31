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"Будет убегать, как маленькая с**ка": Фьюри вновь пригрозил Усику

Британец не сомневается в своем превосходстве.
Сегодня, 09:01
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком.

По словам британца, он не уверен, что украинец окажет достойного сопротивления. Кроме того, "Цыганский король" оставил послание Усику, пригрозив ему.

"Сомневаюсь, что Усик достаточно большой и сильный, чтобы противостоять ударам".

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"Это вызов, но он будет убегать, как маленькая с**ка всю ночь. Я выслежу его, а как доберусь к цели, то он будет раздавлен", - приводит слова Фьюри The Telegraph.

Ранее сообщалось, что катмен Усика оценил шансы Александра в бою с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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