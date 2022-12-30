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"В Великобритании все знают Усика": Промоутер Фьюри уверен, что бой с украинцем будет привлекательным

Представитель чемпиона WBC оценил потенциальный поединок за звание абсолюта.
Сегодня, 16:58
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что возможный бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком вызовет большой интерес у болельщиков.

По мнению представителя британского боксера, это будет грандиозный и интригующий поединок.

"Это будет самый большой, самый прибыльный для обоих бойцов и, пожалуй, для нас, промоутеров, поединок. Тайсон - главная звезда в боксе. Он продал 154 тысячи билетов в своих двух последних боях. Фьюри - самая большая шишка здесь.

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Я ожидаю, что это будет огромное событие, потому что в лице Усика он получит качественного соперника, бойца с тремя титулами. В Великобритании все однозначно знают Усика, поскольку видели, как он дважды уничтожил Джошуа. Не забывайте, что Энтони был большим фаворитом перед первым боем, но этот парень полностью сделал свое дело. И Усик добился успеха в первом тяжелом весе. Он непобежденный, отличный боксер, выходящий на поединок с другим отличным боксером которого лично я считаю лучшим бойцом своего поколения.

Для меня это интригующий бой. Оба обладают фантастическими навыками, отлично боксируют, оба хорошие панчеры. Это будет очень-очень хороший поединок для зрителей", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Отметим, также Уоррен сообщил, когда планируют организовать поединок между Фьюри и Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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