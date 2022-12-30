Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком, место пока не определено

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскрыл подробности организации боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, предварительно поединок планируется организовать в начале марта, но с местом его проведения пока не определились.

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"Вероятно, бой состоится в марте. Базово мы рассматриваем начало марта. Место проведения поединка пока не определено. Но как только мы договоримся о бое, дальше все сложится само собой.

Мы по-прежнему ведем переговоры по поводу места, но пока вы не договоритесь о поединке, у вас ничего нет. Поэтому давайте организуем бой, а затем решим, где он состоится. Кто знает, может быть, он пройдет на Уэмбли", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Отметим, ранее промоутер сообщил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри согласились провести бой.