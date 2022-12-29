iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Катмен Усика оценил шансы Александра в бою с Фьюри

Расс Анбер отметил сильные стороны боксеров в преддверии возможного поединка.
Сегодня, 12:48
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Расс Анбер, катмен чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о потенциальном поединке украинца против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, британский боксер имеет отличные навыки, которые помогают ему быть одним из лучших в дивизионе.

"Фьюри очень мобильный как для такого большого парня. Когда ты смотришь на него, то не думаешь, что это тело может делать на ринге то, что оно делает. Я считаю, что это комплимент ему. Если бы Фьюри дрался так, как должны драться бойцы с его телосложением - неповоротливо, механически выбрасывая тяжелые удары, то это было бы здорово, прекрасно для нас. Но он этого не делает. Это навредило шансам Деонтея Уайлдера и помогло Фьюри добиться большого успеха".

Анбер отметил шансы украинского боксера на победу в бою за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

"Усику будет сложно, потому что у Фьюри есть боксерский IQ, он умный на ринге, он может делать разные вещи. Фьюри может использовать габариты и свои навыки, у него хорошие защитные умения, по нему тяжело попасть чисто. Тайсон - большой парень, он знает, как действовать прямо на грани фола, хватая и удерживая тебя, наваливаясь на тебя.

Читай также: Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году

"Я точно не думаю, что это будет легкий вечер. Послушайте, Фьюри - чемпион мира в супертяжелом весе, он не может быть простым соперником", - сказал Анбер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должно состояться в первой половине следующего года.

Ранее тренер Уайлдера оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году
"Я годами был одержим им": Тайсон Фьюри - о Владимире Кличко "Я годами был одержим им": Тайсон Фьюри - о Владимире Кличко
"Один звонок может перевернуть жизнь": Фьюри признался, что пережил семейную драму перед боем с Чисорой "Один звонок может перевернуть жизнь": Фьюри признался, что пережил семейную драму перед боем с Чисорой
Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Еврокубки16:53
Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup
Европа16:52
Аль-Наср помимо Роналду хочет подписать еще и защитника ПСЖ
Бокс16:40
"Он собирается меня убить": Раскрыты подробности инцидента, из-за которого арестовали Джервонту Дэвиса
Европа16:19
Ширер назвал своего идеального форварда
ММА15:53
Легенда MMA Бигфут Сильва принял решение завершить карьеру
Бокс15:42
"Убийство мирных жителей - обычное дело для Путина": Кличко отреагировал на обстрел Украины россиянами
Европа15:20
Анчелотти высказался о возможной работе в сборной Бразилии
Украина15:01
Вернидуб признался, почему не покинул пост тренера Кривбасса после неудачного старта сезона
Европа14:48
Нюбель: Не вижу смысла возвращаться в Баварию - к лету Нойер снова будет в форме
Украина14:31
"У них не было другого выхода": Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK