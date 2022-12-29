Катмен Усика оценил шансы Александра в бою с Фьюри

Расс Анбер, катмен чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о потенциальном поединке украинца против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, британский боксер имеет отличные навыки, которые помогают ему быть одним из лучших в дивизионе.

"Фьюри очень мобильный как для такого большого парня. Когда ты смотришь на него, то не думаешь, что это тело может делать на ринге то, что оно делает. Я считаю, что это комплимент ему. Если бы Фьюри дрался так, как должны драться бойцы с его телосложением - неповоротливо, механически выбрасывая тяжелые удары, то это было бы здорово, прекрасно для нас. Но он этого не делает. Это навредило шансам Деонтея Уайлдера и помогло Фьюри добиться большого успеха".

Анбер отметил шансы украинского боксера на победу в бою за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

"Усику будет сложно, потому что у Фьюри есть боксерский IQ, он умный на ринге, он может делать разные вещи. Фьюри может использовать габариты и свои навыки, у него хорошие защитные умения, по нему тяжело попасть чисто. Тайсон - большой парень, он знает, как действовать прямо на грани фола, хватая и удерживая тебя, наваливаясь на тебя.

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"Я точно не думаю, что это будет легкий вечер. Послушайте, Фьюри - чемпион мира в супертяжелом весе, он не может быть простым соперником", - сказал Анбер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должно состояться в первой половине следующего года.

Ранее тренер Уайлдера оценил шансы Усика в бою с Фьюри.