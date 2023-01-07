Дэвис - Гарсия: прогноз на бой 08.01.2023
В ночь на 8 января в Вашингтоне состоится, возможно, одно из главных боев года между Джервонтой Дэвисом и Эктором Гарсией.
Опытный и яркий американец будет защищать титул WBA World в легком весе против многообещающего доминиканца. И хотя Дэвис в последнее время по шею зарыт в скандалы, никто не ожидает, что Гарсия сможет забрать у него титул.
В частности отметим, что в андеркарде украинец Карен Чухаджян проведет бой против американца Джарона Энниса.
Коэффициент и ставки на бой Дэвис – Гарсия
Ключевым вопросом вечера будет не то, кто выиграет сражение, а насколько быстро и ярко он завершится. Букмекеры полностью предпочитают американца, и шансов на удивление почти нет.
Несмотря на то, что боксеры раньше не встречались, немногие считают, что Гарсия сможет стать конкурентом "Танка".
Прогноз букмекеров на бой Дэвис – Гарсия:
- Победа Дэвиса: 1.06
- Победа Дэвиса нокаутом: 1.27
- Победа Гарсии: 8,5
- Победа Гарсии нокаутом: 19.00
Тем не менее, согласно коэффициентам, ожидается, что Гарсия сможет простоять не менее семи раундов. Наиболее вероятно победа Дэвиса в 7 или 8 раундах.
Статистика боев Дэвиса и Гарсии
Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.
Статистика боев
Дэвис - Гарсия
27 победы 16
25 нокаутом 0
0 Поражения 0
Поединок начнется в 4 утра 8 января по киевскому времени.