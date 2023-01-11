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Усик - россиянам: Вы и есть Третий рейх, во всем его проявлении

Украинец попытался донести до "освободителей", что они несут с собой лишь смерть и страдания.
Сегодня, 21:09
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выдал пламенную речь во время обращения к россиянам.

У себя в Instagram Александр опубликовал видео, в котором он в том числе попытался объяснить нашим "соседям", что их "священная война" - и есть самый настоящий фашизм и нацизм, с которым они якобы борются.

"Нет никакой священной войны или очищения. Есть война, которую вы развязали 24 февраля 2022 года".

"Напали на Украину, будто защищая каких-то россиян, которые не хотят вашей защиты. Так же вы напали на Чехословакию много лет назад, именно так же вы пришли в другие страны. В Грузию. Вы везде приезжаете с защитой, но только вы не защищаете своих россиян в самой россии. Никак не защищаете".

"Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы - Третий рейх во всем его проявлении. Все то, что не сделал Гитлер, все продолжает делать ваш президент".

Ранее Александр Усик продолжил свою медиавойну с Тайсоном Фьюри, обратившись к британцу в одних плавках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война Александр Усик война с россией

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Усик - россиянам: Вы и есть Третий рейх, во всем его проявлении
Усик - россиянам: Вы и есть Третий рейх, во всем его проявлении

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