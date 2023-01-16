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Нововведениям быть: IBA разрешила боксерам выступать с бородой

Ассоциация бокса убрала давний запрет.
Сегодня, 20:50
Бокс / Boxing.ua
Бокс / Boxing.ua

Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила спортсменам выступать с бородой.

"Боксер может носить бороду и усы, но они не должны закрывать шею и не должны быть длиннее 10 см", - говорится в официальном заявлении.

Решение о том, что боксерам можно оставлять растительность на лице, приняли несколько месяцев назад, однако официально об этом и было объявлено лишь сегодня.

Напомним, решение о запрете носить бороду и усы было принято лишь из соображений безопасности спортсменов.

Ранее сообщалось, что одним из погибших в последствии ракетного удара по Днепру стал украинский тренер по боксу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс IBA

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