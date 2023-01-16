Нововведениям быть: IBA разрешила боксерам выступать с бородой

Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила спортсменам выступать с бородой.

"Боксер может носить бороду и усы, но они не должны закрывать шею и не должны быть длиннее 10 см", - говорится в официальном заявлении.

Решение о том, что боксерам можно оставлять растительность на лице, приняли несколько месяцев назад, однако официально об этом и было объявлено лишь сегодня.

Напомним, решение о запрете носить бороду и усы было принято лишь из соображений безопасности спортсменов.

Ранее сообщалось, что одним из погибших в последствии ракетного удара по Днепру стал украинский тренер по боксу.