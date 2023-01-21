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Паркер изъявил желание провести поединок с Усиком

Новозеландец не сомневается в своих способностях.
Сегодня, 11:33
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что хочет провести поединок против действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам новозеландского боксера, он уверен, что смог бы победить именитого украинского спортсмена.

"Бой с Усиком будет сложным. У него хорошие углы, скорость, подвижность. Я бы хотел с ним подраться. Я с удовольствием сразился бы с ним. Конечно же, я ставлю на себя. Я побью любого соперника, если буду в ударе, и у меня будет удачный вечер. Если все сложится как надо, то я одержу победу над кем угодно", - сказал Паркер в интервью промоутерской компании BOXXER.

Напомним, свой следующий поединок Паркер проведет 21 января против Джека Мэсси в Манчестере (Англия).

Ранее сообщалось, что Паркер бросил вызов бывшему американскому чемпиону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер

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