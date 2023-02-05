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Валлин назвал фаворита поединка Усик - Фьюри

Шведский боксер сделал прогноз на титульный бой.
Сегодня, 12:52
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Sporting News
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Sporting News

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением по поводу объединительного поединка между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению Валлина, победителем титульного боя станет британский боксер.

"Этот бой может получиться хорошим. В конечном итоге я считаю, что Фьюри просто слишком большой для Усика, слишком хороший боксер. Тайсон - умный, уверенный в себе, он знает свои сильные стороны".

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"Так что считаю, что Усика не стоит недооценивать, но для меня фаворит - Фьюри. Вероятно, он победит судейским решением", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Отметим, что бой Усик - Фьюри, вероятно, состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее британский боксер оценил значимость боя с Усиком.

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