Валлин назвал фаворита поединка Усик - Фьюри

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением по поводу объединительного поединка между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению Валлина, победителем титульного боя станет британский боксер.

"Этот бой может получиться хорошим. В конечном итоге я считаю, что Фьюри просто слишком большой для Усика, слишком хороший боксер. Тайсон - умный, уверенный в себе, он знает свои сильные стороны".

Читай также: "Шесть раундов и оба устанут": Бриедис - о бое Усик - Фьюри

"Так что считаю, что Усика не стоит недооценивать, но для меня фаворит - Фьюри. Вероятно, он победит судейским решением", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Отметим, что бой Усик - Фьюри, вероятно, состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее британский боксер оценил значимость боя с Усиком.