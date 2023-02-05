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"Шесть раундов и оба устанут": Бриедис - о бое Усик - Фьюри

Майрис Бриедис обозначил факторы, которые могут привести к успеху.
Сегодня, 07:24
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный латвийский боксер Майрис Бриедис поделился ожиданиями от грядущего боя своего бывшего соперника Александра Усика против Тайсона Фьюри.

По словам опытного спортсмена, сейчас нельзя назвать фаворита поединка, ведь это зависит от многих факторов.

"Давайте поговорим про фаворита, когда произойдет бой. Потому что неизвестно, когда он состоится. Это тоже очень важно. Там нельзя однозначно сказать, что прямо один выиграет. Это зависит от разных факторов: насколько кто будет мотивирован, у кого как пройдет лагерь и так далее.

Габариты Фьюри, конечно, феноменальные. Как он двигается, насколько он пластичный, как ведет себя в ринге и за рингом. Но это бокс. Мы видели, что Стив Каннингэм сделал с Фьюри. Он перешел из крузеров в супертяжи и в четвертом раунде сделал жесткий нокдаун, но просто не хватило. Я считаю, что на тот момент Фьюри был потрясен очень сильно".

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Бриедис считает, что титульный поединок не пройдет всю дистанцию.

"Я думаю, они максимум отбоксируют шесть раундов и оба устанут. Шесть раундов - и кто-то упадет от бессилия", - сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Напомним, бой Фьюри - Усик состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее британский боксер отметил, что его больше всего волнует в вопросе боя с украинцем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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