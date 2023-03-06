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"Ответ воина": Усик отрегировал на расстрел безоружного военнопленного

Героям слава!
Вчера, 21:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, IBA та IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик присоеднился к акции, которая заполонила соцсети.

Напомним, что сегодня в Интернете распространилось видео с расстрелом украинского бойца росийскими террористами. Мужчину пытались заставить снять шеврон ВСУ, на что тот ответ "Слава Украине" и был расстрелян.

"Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою", - написал Усик в сторис у себя в Инстаграме.

Інстаграм Олександра Усика
Інстаграм Олександра Усика

Соответствующие посты появились в социальных сетях прездиента Украины, украинских клубов и организаций. 

Ранее, напомним, постом отметился и Руслан Малиновский.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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