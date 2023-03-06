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"Героям слава!": Малиновский отреагировал на расстрел россиянами безоружного украинского воина

Футболист ответил на последние слова защитника Украины.
Сегодня, 20:50
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на страшное видео с расправой россиян над безоружным украинским воином.

Сегодня в Сети появились соответствующие кадры, на которых украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине!". После этого российские захватчики расстреливают героя.

После этого видео со зверством оккупантов множество украинцев у себя в соцсетях начали публиковать ответ на последние слова украинского воина.

Не остался в стороне и Малиновский, написав у себя в Twitter: "Героям слава!".

Стоит отметить, что одни подписчики полузащитника Марселя поддержали его, а другие припомнили ему обнимания с футбольными представителями страны-террориста ("Помни об этом Руслан, когда в очередной раз будешь встречать головина и миранчука").

Ранее сообщалось, что комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель война с россией Руслан Малиновский

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