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Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри

Мексиканец готов стать новым оппонентом чемпиона.
Сегодня, 19:59
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Экс-объединенный чемпион мира по боксу Энди Руис вызвал на бой Тайсона Фьюри.

"Давай сделаем это", – написал Руис в твиттере.

Напомним, ранее запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе не состоится.

Причина срыва - стороны не смогли договориться о гонораре ответного поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Энди Руис

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