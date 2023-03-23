Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри
Мексиканец готов стать новым оппонентом чемпиона.
Экс-объединенный чемпион мира по боксу Энди Руис вызвал на бой Тайсона Фьюри.
"Давай сделаем это", – написал Руис в твиттере.
Lets do this 🥊🇲🇽🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/8b1JpKdIKL— AndyRuizJr (@Andy_destroyer1) March 22, 2023
Напомним, ранее запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе не состоится.
Причина срыва - стороны не смогли договориться о гонораре ответного поединка.