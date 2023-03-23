Дюбуа: Верю, что смогу нокаутировать Усика

Англичанин уверен в своей победе нам украинцем.

Претендент на титул WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил о желании провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

"Почему не пойти на большой бой сейчас? Я готов на 100% и верю, что смогу его нокаутировать.

Что я могу противопоставить Усику? Скорость, вера в себя, молодость и сила. Он никогда не встречался с таким бойцом, как я, и никогда не пропускал удары от такого бойца, как я.

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Думаю, я смогу нокаутировать его и вернуть титулы домой", – сказал Дюбуа в интервью Pitch Boxing.

Напомним, бой Усика и Фьюри сорвался из-за неудачных переговоров о гонораре ответного поединка.