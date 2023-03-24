Украинец Продан одержал быструю победу нокаутом над итальянским соперником
Украинский боксер остановил оппонента уже во втором раунде.
В пятницу, 24 марта, в Милане состоялся вечер бокса, в ходе которого свой поединок провел украинский представитель полусредней весовой категории Максим Продан.
Украинскому боксеру удалось быстро выиграть нокаутом бой против итальянца Мирко Маркетти (8-5, 0 КО).
Продан остановил своего соперника уже во втором раунде двумя сильными ударами в корпус, одержав досрочную победу.
Эта победа стала для 30-летнего украинского боксера 21-й на профессиональном ринге.
В предыдущем поединке в июле 2022 года Продан по очкам одолел Рейнальдо Мору из Никарагуа.