iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинец Продан одержал быструю победу нокаутом над итальянским соперником

Украинский боксер остановил оппонента уже во втором раунде.
Вчера, 22:58
Максим Продан / Getty Images
Максим Продан / Getty Images

В пятницу, 24 марта, в Милане состоялся вечер бокса, в ходе которого свой поединок провел украинский представитель полусредней весовой категории Максим Продан.

Украинскому боксеру удалось быстро выиграть нокаутом бой против итальянца Мирко Маркетти (8-5, 0 КО).

Бокс: расписание боев

Продан остановил своего соперника уже во втором раунде двумя сильными ударами в корпус, одержав досрочную победу.

Эта победа стала для 30-летнего украинского боксера 21-й на профессиональном ринге.

В предыдущем поединке в июле 2022 года Продан по очкам одолел Рейнальдо Мору из Никарагуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Продан

Статьи по теме

Украинец Продан узнал имя своего следующего соперника Украинец Продан узнал имя своего следующего соперника
Украинец Продан проведет бой 29 июля Украинец Продан проведет бой 29 июля
Продан проиграл Марку раздельным решением судей Продан проиграл Марку раздельным решением судей
Соперник Продана толкнул украинца во время битвы взглядов Соперник Продана толкнул украинца во время битвы взглядов
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:48
Евро-202423:48
Франция благодаря трем быстрым голам обыграла Нидерланды
Евро-202423:44
Лукаку принес Бельгии разгромную выездную победу над Швецией
Евро-202423:41
Квалификация к Евро-2024: Чехия деклассировала Польшу, Молдова спаслась от поражения
Бокс23:25
"Ждет тебя и хочет все пояса": Промоутер Хрговича обратился к Усику
Киберспорт23:23
ESL Pro League Season 17: NaVi и FaZe прошли в полуфинал
Киберспорт23:19
NaVi на двух картах обыграли Heroic и пробились в полуфинал ESL Pro League Season 17
Бокс23:00
Бокс: расписание боев
Бокс22:58
Украинец Продан одержал быструю победу нокаутом над итальянским соперником
Формула 122:55
В Формуле 1 может появиться очередной Гран-при США
Теннис22:32
Ангелина Калинина: результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK