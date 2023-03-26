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Околи уверенно защитил титул в тяжелом весе, побив Лайта

Британский чемпион нанес дебютное поражение новозеландскому претенденту.
Сегодня, 07:55
Околи победил Лайта / Getty Images
Околи победил Лайта / Getty Images

В Манчестере на AO Arena состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе британец Лоуренс Околи (19-0, 14 KO) и обязательный претендент на его титул новозеландец Дэвид Лайт (20-1, 12 KO).

От начала поединка британский боксер отдал инициативу противнику, но в то же время уверенно ему противостоял, работая по корпусу. Затем чемпион начал наращивать преимущество, успешно действуя на дистанции, а при необходимости прибегая к клинчам.

Источник: Getty Images

В десятом раунде Околи попытался завершить бой досрочной победой, но Лайту удалось устоять. В одиннадцатой трехминутке рефери оштрафовал британца на один балл, но это не повлияло на результат боя, а новозеландский претендент потерпел первое поражение в карьере.

Источник: Getty Images

По итогам поединка судьи отдали победу Околи единогласным решением: 116-112, 119-108 и 117-110.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO лоуренс околи

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