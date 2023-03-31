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Отец Фьюри требует уволить тренера, проговорившегося, что Тайсон не готовился к бою с Усиком

Джон Фьюри нашел "предателя" в команде сына и хочет, чтобы тот понес ответственность за слив информации.
Сегодня, 14:32
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, жестко прокомментировал слова тренера ШугараХилла Стюарда, который признался, что британец даже не начинал подготовку к объединительному бою с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению Фьюри-старшего, таким образом специалист предал его сына и за такие заявления он должен быть уволен.

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"Тайсон знает мое мнение. Люди, которые окружают его, хотят увольнения. Полный лот. Если вы стоите рядом, то и должны поддерживать во всем. Тайсон - мой сын и я буду с ним рядом до самой смерти.

Та история с ШугаромХиллом на днях, о чем это, черт возьми, было? "Я здесь только ради Околи". О чем он говорил? Я видел, как он тренирует Тайсона. Он жил в доме Тайсона. Там была его жена, и он ходил в зал. Я видел, как он тренировал Тайсона.

И вдруг он поступает, как поступил Иуда Искариот с Иисусом Христом. Что, черт возьми, происходит? Для меня это увольнение. Другого варианта нет.

Это расстраивает. Тайсон влюбился в этих людей, но теперь он понимает, что они не те, кем кажутся. Все дело в знаках фунта. Тайсон поставит ШугараХилла на место", - приводит слова Джона Фьюри Metro.

Ранее отец Тайсона Фьюри также сделал предположение о будущем сопернике Александра Усика после срыва переговоров о бое с его сыном.

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