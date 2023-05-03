Гвоздик: Я действительно верил, что русские - наши братья

Экс-чемпион мира по боксу высказался о том, как изменилось его отношение к "братскому народу" после 24 февраля прошлого года.

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик поделился мыслями о войне в Украине.

По словам Гвоздика, украинцы будут ненавидеть русских ближайшие несколько поколений.

"Это просто ужасно, что я могу сказать? Я не тот парень, который будет плакать и говорить: "Ой-ой-ой, помогите нам". Но поверьте, это грустно. Когда все началось, я смотрел телевизор, пожалуй, 24 часа в сутки, потому что я был шокирован и не мог поверить.

Потому что я действительно верил, что русские - наши братья. Да, это все началось еще в 2014 году и продолжается. Я знаю, что это политические моменты, но в наши дни это больше, чем политика. Теперь между этими двумя нациями вражда. Я не знаю, что произойдет в будущем, но как минимум в ближайшие 50 лет будет вражда, потому что украинцы этого никогда не простят.

Возможно это политика, но это было сделано руками россиян на нашей территории. Они могут говорить что угодно, что они борются с нацистами. Где они видят нацистов? Я всю свою жизнь говорил на русском. Я жил в Харькове и путешествовал по Украине, ездил в западные регионы, говорил на русском. Тогда в этих регионах большинство людей говорило... Сейчас, конечно, из-за этой ситуации, даже я стараюсь говорить на украинском, хотя я и не очень хорошо им владею. Но я стараюсь. Раньше, если ты приезжал во Львов и говорил на русском к человеку за прилавком, то тебе отвечали на русском, даже если этот человек говорит на украинском.

Многие россияне приезжали в мою страну, сейчас они говорят, что освобождают нас. Да, они освобождают нас от нас, они просто хотят забрать наши территории себе. Вот какая правда. Конечно, российская пропаганда работает более 20 лет, и они заставляют людей верить в то, что они делают. Но что мы должны с этим делать? Они просто приходят и убивают нас.

Для россиян никогда не было проблемой приехать в Украину. Было много машин на российских номерах. И никто их не взрывал. А теперь вдруг появились какие-то нацисты или националисты, где они? Что за глупости?" - заявил спортсмен.

Напомним, ранее Гвоздик высказался о его отношениях с боксером с украинским паспортом Василием Ломаченко.