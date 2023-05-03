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"Никакой вражды, но и дружбы нет": Гвоздик высказался о Ломаченко

Украинский боксер рассказал о своем отношении к бывшему приятелю.
Сегодня, 12:58
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о Василии Ломаченко.

Украинский боксер в очередной раз подтвердил, что сейчас у него нет никаких взаимоотношений с бывшим приятелем.

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"Сейчас наши отношения равняются нулю. Это не означает, что я его хейтер или что у нас есть какие-то проблемы. Нет, но мы просто охладели друг к другу. Я не хочу создавать неудобства.

Я не хочу быть подлецом и говорить какое-то д*рьмо. Нет, он приятный человек, украинец. Я думаю, что он любит свою страну, но у нас были отношения, а теперь их попросту нет. Вот и все. Никакой вражды, никаких проблем, но и дружбы нет", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Александр Гвоздик рассказал, почему решил возобновить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Гвоздик

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