Гвоздик рассказал, почему решил возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о причинах возобновления профессиональной карьеры.

По словам боксера, сыграла роль и финансовая составляющая, но также он чувствовал, что все еще может драться.

"У меня есть семья. У меня трое детей. Моя жена всегда была против бокса, и я думал, что должен найти способ зарабатывать на жизнь без него. Я начал свой бизнес. Он был весьма успешным, пока в Украине не началась война. Тогда все накрылось.

Читай также: "Я с ним просто не общаюсь": Гвоздик рассказал о взаимоотношениях с Ломаченко

После спаррингов с Канело и Гильберто Рамиресом я почувствовал, что все еще в хорошей форме и подумал, почему бы не сделать это еще раз. Мой бой отменили, и я не ждал соперника вроде Хосе Обандо. Я был нацелен на кого-то посерьезнее. Я не нокаутировал его. Обандо - крепкий боец, но мы оба понимаем, что находимся на разных уровнях.

В этом случае у меня был выбор либо драться с ним, либо не драться вообще. Я подумал, что почему бы не сразиться с таким соперником, чтобы почувствовать ринг, дистанцию и вернуть те ощущения, которые должны быть у меня на ринге", - приводит слова Гвоздика The Ring.

Ранее Александр Гвоздик подтвердил имя соперника и дату своего следующего боя.