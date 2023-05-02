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"Я с ним просто не общаюсь": Гвоздик рассказал о взаимоотношениях с Ломаченко

Украинский боксер сообщил, что не поддерживает связь с бывшим товарищем.
Вчера, 22:58
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что не общается с Василием Ломаченко.

При этом, по словам украинского боксера, он поддерживает контакты с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

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"Я общаюсь с Усиком, а с Василием не общаюсь, и отношений с ним нет никаких.

Я не могу сказать, что они какие-то враждебные. Нет, сто процентов нет. Желаю ему успеха, но я с ним просто не общаюсь", - сказал Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Ранее Александр Гвоздик подтвердил имя соперника и дату своего следующего боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик Александр Гвоздик

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